ŽIVĚ OD SOUDU: Peltovi hrozí devět let za mřížemi. Jaký rozsudek soud nakonec vynese?

Obžalobě čelí i někdejší náměstkyně ministerstva školství Simona Kratochvílová, pro kterou požaduje státní zástupce Ondřej Trčka odnětí svobody na deset let, šéf České Unie sportu Miroslav Jansta, jemuž hrozí pět let z mřížemi, bývalý ředitel ministerského odboru sportu Zdeněk Bříza (šest let vězení) a generální sekretář ČUS Jan Boháč (pět let vězení).