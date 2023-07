Perné léto v Budějovicích. Zápotočný oprášil italštinu a Nikl vtipkoval o Ondráškovi: Dáme ho na stopera?

„Zdeněk byl zraněný, ale máme od něj velká očekávání. Je to obrovský lídr a v kabině pomáhá mladým. A ta jeho vysekaná postava! Takhle by měli vypadat všichni hráči," poklonil se Zápotočný.

„A taky je to pro nás investice do budoucna," zdůraznil Jan Podroužek, nový sportovní manažer Dynama. Bývalý fotbalový novinář během svého prvního přestupního okna pomohl přivést zatím šest nováčků a o další usiluje: „Chtěli bychom ještě jednoho hráče do ofenzivy a jednoho do defenzivy." Ideálně oba na přestup, hostování má být krajní řešení.