Pikantní souboj pro Látaly. Los proti sobě poslal tátu se synem

Když se Radoslav Látal dozvěděl od tiskového mluvčího výsledek losu, nejprve tomu nechtěl ani věřit. „Fakt?“ ptal se s údivem. Za čtrnáct dnů by měl na Střelnici přivítat s Prostějovem i svého syna Radka, jenž do předposledního celku druhé ligy přestoupil na konci srpna z Mladé Boleslavi.

„Dneska ráno mi kolem půl deváté syn psal, zrovna se chystal na trénink: Doufám, že nenarazíme na sebe! Já jsem ani nevěděl, že je zrovna dneska los. Ale esemesku mám ještě schovanou… A ono je to tady! Jak kdybychom to nějak přivolali. Je krásné, že v osudí je tolik mužstev, my si o tom píšeme, a ono se to splní,“ usmíval se 53letý Látal.