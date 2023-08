Plzeň straší vzpomínka na Maccabi. Zůstalo to ve mně, přiznal Koubek

Nepříjemné memento. V srpnu 2015 si Viktoria Plzeň s Miroslavem Koubkem na lavičce přivezla z venku do odvety vítězství 2:1. Tehdy šlo o třetí předkolo Ligy mistrů proti Maccabi Tel Aviv, po domácí prohře 0:2, která nakonec výrazně přispěla i ke Koubkově odvolání, ale v táboře Viktoriánů zbyl jen smutek. „Vzpomínám na to nerad. Byla to taková kaňka, zůstane to ve mně celý život,“ přiznal Koubek. A přesně těmto pocitům se Plzeň, opět se stejným koučem, bude chtít vyhnout ve čTvrteční odvetě play-off o účast v Konferenční lize s kazašskou Kostanají, do níž půjde opět s jednogólovým náskokem po výhře 2:1.

Foto: Miroslav Chaloupka, ČTK Trenér fotbalové Viktorie Plzeň Miroslav Koubek v utkání s Hradcem Králové.

Článek Na rozdíl od zmíněné porážky s Maccabi jde ale Viktorii jedna věc k duhu. Využila totiž nového práva tuzemských pohárových účastníků a na vlastní žádost si odložila víkendový ligový zápas v Mladé Boleslavi, díky čemuž mohla po náročné cestě z Kazachstánu zregenerovat. „Vrátili jsme se zdevastovaní. Cesta byla úmorná, nekonečná. Určitě nám to pomohlo. Absolvovali jsme tréninkové jednotky, které byly potřeba. Pět týdnů nebyl možný žádný intenzivnější tréninkový proces," pochvaloval si Koubek, že jeho mužstvo poprvé od zahájení ročníku nemuselo podstupovat náročné, anglické týdny. „Odložení přišlo vhod. Čeká nás zápas podzimu, takže osobně jsem tu pauzu uvítal," přikyvoval záložník Jan Kopic.



„Cítíme, že jsme nabrali energii. Nevidím žádný signál, že bychom nebyli dobře připravení. Naopak si myslím, že jsme," pokračoval Koubek, jenž následně nastínil, s jakým plánem jeho svěřenci do klíčového klání půjdou. ZÁPASY PLZNĚ A SPARTY NA OBRAZOVCE Stanice O2 TV Sport odvysílá duely FK Viktoria Plzeň vs. FC Tobol (komentátoři Tomáš Radotínský a David Nyč) a AC Sparta Praha vs. Dinamo Záhřeb (komentátoři Jan Homolka a Aleš Svoboda) v přímých přenosech. Studio moderátora Petra Svěceného a expertů Zdeňka Folprechta s Jiřím Plíškem startuje od 18:15 hodin. Přímo z Plzně bude aktuální informace přinášet reportérka Tereza Kubíčková, z Letné se pak bude hlásit Vladimír Grebennikov. „Musíme hrát aktivně, nátlakově a na vítězství," odmítal jakoukoliv sázku na defenzivu a bránění remízy, ačkoliv i ta by díky zvládnutému střetnutí v Kazachstánu zajistila kýžený postup. Jenže, jak se již mnohokrát ukázalo, podobné taktizování se může velice snadno vymstít, čehož jsou si v Plzni dobře vědomi. Od Viktorie tak můžeme očekávat solidní ofenzivní smršť, jinak tomu ale nebude ani v podání Kostanaje. Ta totiž ví, že pro naději na zvládnutí dvojzápasu potřebuje minimálně jednou skórovat. „Vždy se musíte trochu dostat do hlavy soupeře. Dá se očekávat, že budou muset dohánět. A když něco doháníte, hrajete aktivně," konstatoval Koubek. „Navíc má Kostanaj řadu předností, ať už jde o silnou přechodovou fázi nebo technicky vyspělé individuality. Ale na její způsob hry jsme připravení," domnívá se 71letý kouč.



I proto očekává jediné. Úspěšné dokončení náročných, předkolových bitev a zajištění pohárové příslušnosti pro následující podzim. A stejně je nastavený i Kopic. „Máme kvalitnější tým. Když k utkání přistoupíme jako minulý týden a dáme tomu sto procent, nevidím důvod, proč bychom neměli postoupit," odhodlaně prohlásila dlouholetá opora Viktorie. Konferenční liga Blamáž odvrácena, Plzeň bude hrát! Česká vláda souhlasila s udělením víz pro fotbalisty Tobolu z Ruska a Běloruska