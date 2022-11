Baníku plný dům nepomohl, postup slaví Sparta. V takové atmosféře chcete hrát, těšilo Priskeho

Sparta šla do vedení z pokutového kopu Haraslínem, do poločasu ale srovnal střelou zpoza vápna Kaloč. Po přestávce Baník z tlaku nevytěžil nic, z gólů se naopak radovali hosté. Nejprve je blíž k postupu posunula vlastní branka Frydrycha, dvoubrankový náskok pak Pražané získali po brejku a zakončení Čvančary. Snížení Kuzmanoviče v nastavení už utkání jen zdramatizovalo.

„Byl to těžký a skvělý zápas. Poslední utkání roku před takto skvělou atmosférou prostě chcete hrát. Týmy bojovaly, bylo cítit, že dál chtějí jí oba. Jsem šťastný, že jsme postoupili my, protože poháru přikládáme velkou váhu. Je to nejkratší cesta k trofeji a do Evropy," radoval se trenér postoupivší Sparty Brian Priske.