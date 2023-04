Bylo by fajn porazit Slavii doma, přeje si jediný sparťan, který může obhájit pohár

Svůj díl splnili, do finále postoupili. V něm je každopádně čeká derby. Otázkou je, jestli proti Slavii, nebo s Bohemians.

„Bylo by fajn porazit Slavii doma," má Lukáš Sadílek jasno.

Nedávno byl poprvé povolán do reprezentačního áčka. Proti Jihočechům se gólově prosadil, v 77. minutě se po Haraslínově centru netradičně prosadil hlavou.

„Nějaký pátek už to bude, co jsem se trefil hlavou... V lize už ale pár takových gólů mám, nejsou u mě zase až tak neobvyklé. Jsem hlavně rád, že jsem napravil tutovku z první půle, kdy jsem branku trestuhodně překopl. Asi nastal střet myšlenek, už mi přišlo, že je to jasný gól," omlouvá se za hrubku, která nechala soupeře v naději.