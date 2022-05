Dočkalova poslední mise, rozhovor s rozlícenými fanoušky za štěkotu psů

Místo oslav se tak Dočkal ujal nevděčné role. Jakmile převzal pohár a medaili pro poraženého finalistu, vydal se statečně vstříc rozlíceným fanouškům ze sparťanského kotle, kteří sestoupili nadávat hráčům hned za bariéru za brankou. Vedle kapitána k nim přišel i Krejčí mladší a Čvančara, který se pak po nepříjemné debatě rozbrečel a spoluhráči ho museli utěšovat. „Co se řekne v kabině, má v ní zůstat. Myslím, že stejně tak i to, co padlo na trávníku," nechce debatu s příznivci blíže popsat Ladislav Krejčí.

„Hlavně jsme nevěděli, co se děje, informace se k nám nedostaly. Předpokládám, že policisté je měli a věděli, co se děje. Nemyslím si, že by to ovlivnilo náš výkon," líčí Horňák.