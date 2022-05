Lepší odejít o dva, tři roky dříve než skončit o jeden pozdě, trvá si Dočkal na svém

Během pondělí oznámil nečekaný konec kariéry. Ve středu proti Slovácku se tak s ním fanoušci v posledním domácím utkání loučili. „Vážím si každého jednotlivého momentu večera. Když jsem koukal po tribunách, tak myslím, že přišli i lidi, kteří by třeba jinak nedorazili, ale chtěli mi naposledy zamávat. Toho si moc vážím. To asi nejemotivnější pro mě bylo až teď na konci, když jsem viděl slzy dojetí v očích některých lidí," líčí své pocity.

Co se vám honilo hlavou v 60. minutě, když vás střídal Adam Hložek a celý stadion aplaudoval?

Spousta věcí, už celý den. Bylo víc momentů, kdy se chce člověk soustředit a brát zápas jako každý jiný, okolnosti mu to ovšem nedovolí. Určitě večer, na který nikdy nezapomenu. Dorazili i lidi, kteří jsou v mé kariéře a životě důležití. Všechno jsem vnímal a byl to pro mě výjimečný večer. Budu si ho navždycky pamatovat, i když zápas nebyl podle našich představ.

V den zápasu mi blesklo hlavou, že jsme ji v poslední době nekopali, že už by mohla přijít. Jenže bychom neměli nic měnit, Dávid Hancko je proměňuje. Šlo o ligový zápas, nebylo by dobré stavět ho do exhibice nebo rozlučkového utkání. Koukl na mě, ale míč jsem mu nechal.