Fotbalisté Hlubiny budou osm gólů od Slovácka vstřebávat ve wellnessu

„Asi jsme si to představovali trochu jinak. Při takovém výsledku se nedá hovořit o tom, že bychom si ten zápas úplně užili. Prohrát o dva tři góly, s tím by se asi dalo souhlasit, takhle je ten výsledek docela nepříjemný a krutý,“ litoval Gevorg Badaljan, jenž čtyřmi góly v předkole proti Frýdlantu nad Ostravicí (2:1) a v 1. kole v Havířově (2:0) pomohl týmu k postupu do druhého kola domácího poháru.

Proti Uherskému Hradišti se fotbalista s arménskými kořeny neprosadil. Ani nikdo z jeho spoluhráčů. „Celý zápas jsme běhali a naháněli je, ale bohužel se nám nepovedlo dát ani gól. Kluci ze Slovácka ukázali, že jsou rychlostně i fyzicky úplně jinde. Ale diváci si fotbal užili. Byl krásný, hlavně ze strany Slovácka,“ řekl domácí útočník, jenž se na hřišti potkával s bývalým spoluhráčem z druhé ligy stoperem Stanislavem Hofmannem.

„Při obranných standardkách jsem ho měl bránit osobně. Asi proto, že je to jejich nejlepší hlavičkář. Gól nám nedal, to je dobře. Jsem moc rád, že jsme se po delší době viděli. Možná jsem mu mohl říct, aby nás trochu šetřili, ale nevím, jestli by na to slyšel,“ smál se 32letý fotbalista, jenž prošel mládežnickými reprezentačními výběry Arménie a v Česku působil nejvýše v sezoně 2011/2012 v ostravském Baníku.

Foto: Jiří Tomaškovič, Sport.cz Gevorg Badaljan z Hlubiny (vlevo) a Stanislav Hofmann ze Slovácka

„Byli jsme spolu v Mostu, ale pak se naše cesty rozešly. Já šel do Slovácka, on do Ostravy. Když tam skončil, tak jsem ho trochu ztratil z dohledu. Nevěděl jsem, kde přesně je, až pár dní před tímto zápasem jsem se dozvěděl, že je v Hlubině. Těšil jsem se, že ho konečně zase uvidím a podívám se, jak vypadá. Jestli neztloustl, jak mu to běhá,“ usmíval se kapitán Slovácka Hofmann.

A někdejší parťák z Mostu, kde společně kopali v letech 2009 až 2011, ho mile překvapil. „Na to, že má fotbal už jen jako hobby, mi přijde pořád stejný, běhavý, důrazný. Dneska to měl těžké, protože domácí kluci nebyli tolik u balónu, ale v divizi je určitě týmu hodně platný,“ pochválil Hofmann bývalého spoluhráče.

A ocenil i výkon divizních fotbalistů Hlubiny. „Byl to dobrý zápas. Domácí kluci byli běhaví, snažili se hrát fotbal, nikam to nenakopávali, takže si myslím, že to bylo celkem koukatelné,“ řekl stoper Slovácka.