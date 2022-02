Malínský se pomstil Boleslavi za odstavení. Tohle si dokážu vychutnat, přiznal jablonecký záložník

(usměje se) Je to tak. Vyšlo to tak, že dcera dneska slaví rok, takže spěchám domů, abych se s ní viděl a zrovna to takhle pěkně vyšlo. Škoda, že z toho ještě nemá rozum.

Pomohly nám obě branky. U první jsem těžil z toho, že Marek Matějovský se nedomluvil se stoperem a já pak šel sám na brankáře. Dobře jsem sólo vyřešil. V první fázi jsem chtěl lobovat, ale balon skákal, tak jsem si to nechal až do vápna.

Byl tam nákop na Černyho (Černáka) a ten mi míč skvěle předložil a já jsem ho se štěstím umístil do brány. Nevím, zda mé branky rozhodly, ale určitě nám hodně pomohly. Výsledek 4:0 vypadá jako jasná záležitost, ale hrálo se na těžkém terénu. Podařilo se nám jít do vedení, což takový zápas ovlivní. Jdeme v poháru dál a teď nás čeká těžký zápas se Spartou.

Každá výhra vám pomůže a zvedne sebevědomí. Pevně věřím, že to je nějaký příslib. Když jsme přišli do kabiny, tak jsme si říkali, že bychom třeba i postup vyměnili za tři body do ligové tabulky, protože bodů moc nemáme a budeme se muset pokusit bodovat v každém zápase. Osobně si myslím, že v lize a nadstavbě to bude boj až do posledního kola.