Marketingový expert o fenoménu Rokycany. Skvěle využily role jasného outsidera, říká

Proč byla kampaň Rokycan před zápasem s Libercem tak úspěšná?

Stejně jako ve fotbale nebo sportu obecně záleží na využité příležitosti. Rokycany ji dostaly při losu a využily ji. Správně zvolily komunikační linku outsidera, kde se naskýtá spousta možností, jak o události komunikovat. K tomu vybraly nejvíce vhodnou platformu pro tento styl komunikace, což je Twitter. Jsem přesvědčený o tom, že kdyby podobné příspěvky primárně umísťovaly na jiné sociální síti, nefungovalo by to v takovém rozsahu.

ZAJÍMAVOSTI Z NATÁČENÍ 🫡 ▪️Kvůli počasí se muselo točit ve dvou dnech. ▪️Autorem hlášky na konci je sám Petr Rada! Původně měla být jiná. ▪️Kluk s bublinou je hráč z akademie Dukly. ▪️Kdo si všimnul článku v rohu na titulní straně novin? 😜 ▪️Ne každý stín je Petr Rada 🙃 pic.twitter.com/tX5i97F1AJ — Michael Marek (@wichael_91) June 9, 2022

Jak to?

Na Twitteru se nachází široká sportovní veřejnost. Profily na něm mají samy týmy, novináři i marketingoví specialisté, což je vlastně jejich cílová skupina. Je všechny dokázaly Rokycany oslovit a na základě toho se vše začalo více medializovat. Líbilo se mi, jak k tomu přistoupil i Liberec, který se k této hře přidal, a i jemu to pomohlo k nárůstu čísel sledovanosti. Je neuvěřitelné, co se Rokycanům povedlo za tři týdny, po které kampaň trvala. Myslím, že je to i návod pro jiné kluby, jak komunikovat směrem k fanouškům.

Hraje roli i obecná obliba příběhů, kdy proti sobě stojí outsider proti favoritovi, trpaslík proti obrovi?

Přesně to bylo záměrem. Ukázat, že fotbal opravdu může bavit každého a přinášet pozitivní emoce. Že nebrat se příliš vážně je celkem fajn. Pořád nám to můžete vrátit a podpořit naši mládež, když koupíte gaučenku na https://t.co/6AT2o8o7vp. Ačkoli to skóre 1:5 už zřejmě neotočíme. https://t.co/sIy5hMb20X — FC Rokycany (@fcrokycany) September 15, 2022

Když si vezmeme anglický FA Cup, každý rok se tam stane, že nějaký tým z úplně nejnižších soutěží hraje proti klubu z Premier League a pro fanoušky jde o obrovský svátek. Na druhou stranu u nás ten pohár tolik sledovaný není, obzvlášť v prvních kolech, kdy podle mě ani moc lidí ještě neví, že se soutěž už hraje. Přesto na sebe dokázali upoutat pozornost a celé kolo si vzali prakticky pro sebe. Nakonec zápas vysílala i Facr.tv. Kdyby profil nezaložili, jednalo by se jenom o další duel outsidera s prvoligovým týmem.

Takový vtip a odstup českému fotbalu chybí „Bavily mě dostihy na Twitteru, kdy Rokycany v počtu sledujících postupně předháněly prvoligové týmy včetně nás. Je to věc, která může v českém fotbale spoustu lidí jenom inspirovat. Jsem rád, že to Roman Jedlička takhle před dvaceti dny rozjel, protože zápas měl celorepublikovou sledovanost a na stadionu to udělalo moc hezkou atmosféru. Bylo plno a přišlo mi, že ač se střetly dva týmy, které by se normálně nesetkaly, šlo o normální souboj, i když je mezi nimi výkonnostní rozdíl. S Kubou Děkanem jsme tam stáli opření o klandr a chviličku jsme se přemítali, jestli třeba takhle někdy před 150 lety z podobně hezké atmosféry nevznikl FA Cup, protože k takovým soubojům nedochází denně. Zápas měl hezký fotbalový nádech. Mám pocit, že jestli něco českému fotbalu poslední dobou chybí, je to vtip, takový s prominutím mrd, a odstup, aby tohle někdo dělal z čistého nadšení a povedlo se mu udělat práci, kterou by mu mohl kterýkoliv prvoligový klub závidět.“ Herec Ladislav Hampl alias Jarmil z Houslic, fanoušek Liberce

Co zafungovalo nejvíc?

Líbilo se mi, že to mělo vtip, což ve finále bude asi vždy fungovat nejvíc. Stylizací mi to přišlo trochu jako v seriálu Okresní Přebor, který je mezi lidmi stále populární. Postupně se rozehřívali, až to odpálili příspěvkem se sestavou, což bylo samo o sobě geniální. A na to potom dokázali navazovat dalšími a dalšími tweety. Navíc každý příští příspěvek byl stejně dobrý, ne-li ještě lepší než předchozí. A najednou si toho začali lidé všímat, začali příběh sledovat a žili s ním a šířili dál přirozeným organickým růstem.

Děkujeme klukům z @novasport_cz za pomoc. Máte to u nás. Dát do jedné věty Rokycany a San Siro 👍 https://t.co/uauu0Q863h — FC Rokycany (@fcrokycany) September 14, 2022

Napomohlo tomu, že autor tweetů Roman Jedlička do poslední chvíle tajil svou identitu?

Je to možné. Od začátku jsem přemýšlel, kdo to může dělat. Myslel jsem si, že musí jít o člověka, který má zkušenost s komunikací nebo mediálním prostorem. Bylo to dobře vyvážený mix fotek, GIFů, videí, reakčních komentářů... Bylo to opravdu povedené. Nicméně to nic nemění na tom, že i když člověk má zkušenosti, stále záleží i na jeho talentu a empatii umět to správně prodat. Je neskutečné, co v uvozovkách s divizním týmem dokázal.

Upozornění pro naše lidi u pokladen, ochranku a pořadatele. Kdyby se v průběhu druhého poločasu dobýval do areálu belgický novinář Toje De Backel, v žádném případě ho nepouštějte dovnitř. Akreditaci jsme mu neudělili! — FC Rokycany (@fcrokycany) September 14, 2022

Za tři týdny nasbíral takřka deset tisíc followerů, na což nedosáhla většina prvoligových klubů. Jak výjimečný je to skok?