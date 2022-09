Svátek v Rokycanech! Divizní klub zaháněl novináře „Toje De Backela“

„Upozornění pro naše lidi u pokladen, ochranku a pořadatele. Kdyby se v průběhu druhého poločasu dobýval do areálu belgický novinář Toje De Backel, v žádném případě ho nepouštějte dovnitř. Akreditaci jsme mu neudělili!" tweetoval klub krátce před zápasem s Libercem, na který vyrobil i speciální památeční šály.

Upozornění pro naše lidi u pokladen, ochranku a pořadatele. Kdyby se v průběhu druhého poločasu dobýval do areálu belgický novinář Toje De Backel, v žádném případě ho nepouštějte dovnitř. Akreditaci jsme mu neudělili!

Zápas jsme ale vyhráli a postupujeme do dalšího kola! #ROKLIB

„Tak cíl splněn. Dostali jsme se do TOP 5 fotbalových klubů v Česku. Za 19 dnů a 160 tweetů. Moc děkujeme. S jednou věcí jsme si na dnešek neporadili. Zasekla se svatopetrská automatická závlaha a celé dopoledne pršelo. Už se to snad podařilo opravit. Přijďte, prosím," apelovali v den zápasu na fanoušky. Nakonec byl stadion i přes nepřízeň počasí zaplněný.

„Atmosféra byla super. Je to jen ukázka toho, jak pár týdnů kvalitní PR práce dokáže lidi v tom správném slova smyslu pobláznit, aby na fotbal přišli i v ne v úplně slunečném počasí," ocenil soupeře i liberecký kapitán Theo Gebre Selassie, který jejich tweety sledoval. „Dělali to velmi dobře," pochválil je.

Hezký si to tady udělali kluci z Liberce. A stáhli si topení. pic.twitter.com/wOAXMmSghu

V 5. minutě poslal favority do vedení právě Gebre Selassie a za deset minut přidal po rohovém kopu druhou trefu. „Z respektu k soupeři jsme se rozhodli dnes na Twitteru nevyužívat oslavné gólové grafiky," reagoval na síti liberecký Slovan, za který pak deset minut před koncem zvýšil Michal Fukala.

„My se nevzdáme. Nikdy se nevzdáme. Ať si to všichni zapamatují," parodovali již s předstihem v Rokycanech výrok bývalého českého premiéra. A sestava složená ze zámečníka, zásobovače, programátora, realitního makléře či učitele slib potvrdila. Ve 41. minutě stadion rozjásal po perfektní individuální akci po levé straně obránce Tomáš Glazer.

Po pauze inkasovaly ještě dvakrát a jejich slavná mise končí, jenže jak Rokycany samy na Twitteru tvrdí: „Svět fotbalu už nikdy nebude jako dřív! Na zápas s Libercem chceme virtuálně vyprodat náš stadion třeba pětkrát. Nebo aspoň třikrát. Anebo ani to ne. Možná to bude jenom pár gaučenek. Nevadí. Ale když nám pomůžete, naše mládež vám to nikdy nezapomene," ohlásil na sociální síti klub, který i díky své marketingové kampani vybral na svou mládež na Donio.cz desítky tisíc korun