Podpisy, fotky, úsměvy. Velvary zažily další fotbalový svátek, děti nedaly hráčům oddychnout

Hráči Velvar byli první poločas výrazně pozměněné sestavě Baníku vice než rovnocenným soupeřem. Šance Ostravy ale lapil gólman Měsíček, naopak na druhé straně zvonilo po parádním voleji krajního obránce Šimkovského břevno. „Ta letěla! Škoda, že to tam nespadlo. Už bychom to ubránili," shodovali se diváci.

Druhá půle nakonec rozhodla, že po triumfu 2:0 jde dál favorit z Fortuna ligy. „Rozdíl dvou lig byl hodně znát, ale dokázali jsme s nimi hrát celý zápas. Poločas byl vyrovnaný, ale po přestávce dali rychlý gól a tam se utkání rozhodlo. Projevila se jejich zkušenost, ale my se drželi až do konce," hodnotil střetnutí obránce Velvar s číslem 22 Jakub Rubeš.

Až na některé prvky předvedené hry středeční odpoledne ocenil i kouč Baníku Pavel Hapal. „Jsem kluk z vesnice, takže ano, užívám si to. Patří k tomu klobáska a pivo, to jsem si teda nedal, na to není prostor. Ale ano, trochu jsme si to užil, i když primárně jsem se soustředil na mužstvo. Ale jak říkám, zápas se nevyvíjel jednoduše a nervozita u mě určitě byla," přiznal před cestou do Plzně, kde na Ostravu čeká v sobotu večer lídr ligové tabulky.