Prospělo nám volno a pomohla i změna rozestavení, pochvaloval si trenér Koubek

„Znovu jsme našli energii, která nám naposledy v lize se Slováckem chyběla. Prospělo nám pár dnů volna. A s ohledem na hráče, co byli k dispozici, jsme změnili i rozestavení. Vrátili jsme se ke čtyřčlenné obraně a kluci si to z léta, kdy jsme ji praktikovali, dobře pamatovali. Jsem rádi i s ohledem na to, že máme hráče vyšťavené a zraněné z asi patnácti anglických týdnů, že jsme to tak zvládli a po delší době v poháru zůstáváme i na jaře. Chceme v něm totiž co nejdál,“ uvedl plzeňský kouč Miroslav Koubek.

Viktorka sice od čtvrté minuty prohrávala, když se přízemní ranou z 18 metrů trefil domácí kapitán Breite, ale pak využila patnáctiminutového úseku, kdy obrana Hanáků byla jako ementál a v rozmezí 17. a 20. minuty otočila na 2:1. Trefili se Cadu a Šulc. „Cením si toho, jak jsme zareagovali na brzký inkasovaný gól. Podařilo se to na základě připravených kombinačních akcí a chyb soupeře,“ mínil Koubek.

Sigmu mohl ještě vrátit do zápasu hned po přestávce Juliš poté, co se k míči dostal po riskantní malé domů. Nastřelil však jen tyč. „Lukáš takové situace musí řešit jinak. Měl z toho být gól,“ litoval olomoucký lodivod Václav Jílek.

Foto: Vladimír Pryček, ČTK Zleva Lukáš Juliš z Olomouce, Martin Pospíšil z Olomouce a Radim Breite z Olomouce.

Výhru Plzně nakonec v 72. minutě pečetil svým druhým zásahem Šulc. „Byl to důležitý gól. Do té doby to bylo pořád otevřené. Mohlo se stát cokoliv. Za stavu 3:1 jsem proto po hráčích tvrdě vyžadoval do ničeho se nepouštět, dát to do bloku a kontrolovat, což splnili,“ dodal spokojený trenér Viktorky.

Rozladěný byl naopak jeho olomoucký protějšek. „Z pohledu celé sezony to byl pro nás důležitý duel. Vyřazení proto mrzí. To i vzhledem k absencím Plzně, kterých jsme chtěli využít, výbornému vstupu do utkání a případným dalším soupeřům,“ přiznal Jílek.