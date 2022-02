Pro obhájce trofeje deprimující zjištění. Zvlášť po blamáži, kterou si prožil čtyři dny před derby při vstupu do ligového jara v duelu s Karvinou. A navíc po poločase, kdy se domácí nedostali do jediné pořádné střelecké šance, protože hosté byli všude dřív. Při plnění obranných úkolů, sbírání odražených míčů, stejně jako při ofenzivní výpadech.

A kdo ví, kam by se až Slavia propadla, kdyby po třech minutách nastavené první půle ztrestal Minčev krajně nevyvedenou malou Domů, který chtěl poslat Ousou Mandousovi. Bulharský legionář ji vystihl, domácí gólman ovšem jeho snahu o kličku rovněž, takže svůj tým zachránil a nechal ho žít.

Ousou si vůbec s nervovou soustavou trenéra Trpišovského i svých spoluhráčů zahrával. Po dvaadvaceti minutách druhé půle to byl zase on, kdo nepřesnou přihrávkou poslal do vyložené šance střídajícího Haraslína. Ani ten ovšem nestvrdil zaslouženou výhru Sparty třetím gólem, protože přestřelil bránu.