'Suchej hajzl', Nedvědova paráda i Stramaccioniho zmar aneb 6 památných bitev Sparty v Liberci

„Můj nejhorší moment ve fotbale. A to k tomu nepočítám, že jsme ztratili titul," prohlásila tehdy pozdější hvězda Plzně. Autobus se smutnými fotbalisty pak do Prahy doprovázel policejní doprovod, na Letné přesto došlo k jeho napadení rozezlenými chuligány.

1. Liberec 52 bodů, 2. Sparta o 2 méně. Tak vypadala tabulka před vzájemným střetem dvou aktuálně nejlepších týmů tabulky sedm kol před koncem ligy na jaře 2012. Kdyby Liberec vyhrál, hodně by se přiblížil k titulu. Jenže i když byl poprvé v historii stadion U Nisy vyprodaný, Slovan padl 1:3 a do čela tabulky se vrátil tým kouče Martina Haška.

Přesto ve zbytku ligy náskok ztratil a historicky třetí mistrovský titul slavili i poslední dva pamětníci v současném kádru Slovanu Gebre Selassie s Rabušicem. Mimochodem na další triumf u Nisy pak hráči Sparty čekali téměř sedm let až do roku 2019.

Sparta čekala na trofej už dlouhých šest let a dočkala se v roce 2020 na stadionu U Nisy. Liberecké poslal do vedení po pauze současný hráč Sparty Pešek, ale hosté dokázali skóre góly Karlssona a Kangy z penalty otočit. Od 30. minuty však měla Sparta hrát v oslabení, neboť rozhodčí Královec nepochopitelně nevyloučil Frýdka za šlápnutí na Malínského, i když celou situaci zhlédl na obrazovce. „Měl jsem Frýdkovi udělit červenou kartu za hrubé nesportovní chování," uznal hned druhý den. „Když už se na to běžel podívat, nebylo se o čem bavit, jasná červená karta! A že teď bude rozhodčí brečet, že to udělal špatně?" štvalo Malínského.