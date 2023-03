Boj o Evropu pokračuje. Obhájce trofeje má Bohemians co vracet

„Všichni vnímají, že cesta do Evropy vede přes pohár. My jsme na tom stejně, zápas je pro nás hodně důležitý. Sice máme nějaké zraněné hráče, ale Bohemka má taky své problémy," říká asistent Josef Mucha, který stejně jako v posledních dvou zápasech povede tým místo hlavního kouče Slovácka Martina Svědíka, jenž si odpykává disciplinární trest.

Zápasy v Uherském Hradišti patří v lize dlouhodobě k těm nejtěžším. Jenže Bohemians tam na podzim dokázali v lize vyhrát, po divokém utkání vezli do Prahy výhru 4:2. Tehdy hattrickem zazářil Roman Květ, jenž už obléká dres Plzně. „Jak říká trenér, na Slovácku by soupeři neměli brát body. Máme Bohemians co vracet," připomíná pro klubový web útočník Ondřej Šašinka. „Hrajeme doma, chceme se posunout do dalšího kola," má jasno Kadlec.