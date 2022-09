Zápas roku v Rokycanech! Vzkaz poslal šéf Slavie i fotbalisté Zlína, přiletět chtěl i Coufal

"Pane Tvrdíku, moc se Vám omlouvám, ale abych tweetoval ještě i za Slavii, to už opravdu nestihnu. Ruce dvě, klávesnice jedna... Ale přáteláček v Edenu si šoupnout klidně můžeme," reagoval s úsměvem twitterový účet aktuálně vedoucího celku divize A. Jeho správce v Rokycanech zatím tají. „Účet spravuje jeden z našich mládežnických trenérů, který si však přeje zůstat v anonymitě. Chce pomoci s propagací zápasu s Libercem," vysvětlil Sport.cz již před dvěma týdny sekretář klubu Václav Moulis.

„Taky nemůžete dospat? Dnes nás čeká „zápas roku" na půdě nejsledovanějšího českého divizního klubu. Kdyby měla twitterová liga nadstavbu, dostaly by se Rokycany do skupiny o titul... Naším dnešním úkolem však bohužel je ukončit jejich cestu do Evropy už v 2. kole Mol Cupu," reagoval Slovan Liberec, který před rokem právě ve druhém kole vypadl s třetiligovými Zbuzany.