Svědík po postupu do finále: Je to vzkaz všem, kteří nám nepřáli a házeli nám klacky pod nohy!

„Slovácko bylo o gól lepší, postoupilo zaslouženě. Nás mrzí, že jsme poslední krůček do kýženého finále neudělali. V první půli jsme se dostali do dvou vyložených šancí, brankář Fryšták proti hlavičce Vlkanovy vytasil zázračný zákrok. Vašulínovi následně skočil, jinak by uklidil míč do prázdné brány. Jarní terén nám zmařil šanci. Chybělo ale málo, abychom zápas dovedli do prodloužení. S pohárovou cestou jsem spokojený, mužstvo získalo další zkušenosti."