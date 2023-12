Derby v Edenu! Třaskavý los čtvrtfinále MOL Cupu

Všechny zraky budou každopádně upřeny do Edenu. Ve stánku pražské Slavie dojde k repríze finále MOL Cupu z minulé sezony, které se hrálo naopak na Spartě a sešívaní v něm zvítězili 2:0. Navíc půjde o první střet arcirivalů od zářijového ligového střetnutí, které bylo nabité vším, jen ne fotbalem. Červené karty za potyčku kapitánů Ladislava Krejčího a Jana Bořila ještě všichni chovají v živé paměti, a mluví naprosto za vše. Pro připomenutí, Slavii tehdy před vlastními fanoušky poslal do vedení Václav Jurečka a v závěru nastavení srovnával z penalty na 1:1 Lukáš Haraslín.

V poháru by se oba celky měly střetnout 28. února 2024. Přičemž jen o tři, případně čtyři dny později se na Letné utkají i v lize. Český fotbal tak čeká poměrně lákavý dvojboj derby.

Podle původních plánů by se všechna utkání měla odehrát 28. února 2024.

Další čtvrtfinálovou dvojici budou tvořit druholigové celky, Opava s pražskou Duklou. S absolutní jistotou se tak dá konstatovat, že alespoň jeden z účastníků druhé nejvyšší soutěže se podívá do semifinále MOL Cupu. Utkání hrané ve Slezsku pak rozhodne, který z nich to bude. Posledním druholigovým týmem, který se v poháru dostal mezi čtyřku nejlepších, byla právě Opava v sezoně 2016/17. Ta tenkrát šokovala i vyřazením Mladé Boleslavi a procpala se až do finále, kde ale podlehla 0:1 Zlínu.