V úterý Sparta, ve středu Slavia. Bookmakeři těžko hledají favorita finále. A co penalty?

Kurzy jsou pohyblivé, co říkají aktuální sázkové tendence? Pokud jde o samotný zápas, Tipsport má 1 (2,68) - 0 (3,49) - (2,60), Fortuna pak 1 (2,62) - 0 (3,60) - (2,62). V případě vítěze do rozhodnutí Tipsport u Sparty 1,95 a Slavie 1,91, Fortuna u Sparty 1,92 a Slavie 1,92.

„Pokud by oba kluby nasadily do finále ‚béčkové' sestavy, tak bych víc šancí dával Slavii. Má širší kádr, navíc je na veletoče a míchání se sestavou zvyklá a tyhle situace trenérský štáb sešívaných umí. Šachům se sestavou nahrává i fakt, že Sparta je na tom před ligovou nadstavbou o krok lépe a další ligové derby čeká Letnou už za necelých 14 dní," komentuje finále Urbanec.

„Letenským se do sestavy po karetním trestu vrací Krejčí a Zelený, naopak Čvančara má definitivně po sezoně. Výhodu domácího prostředí má Sparta, vstupenky se nicméně tentokrát dělí 50 na 50 a vyrovnaný duel naznačuje i poslední vzájemný souboj. Už proto, že v něm musel kouč Trpišovský citelně improvizovat se sestavou. Oba týmy půjdou do utkání naplno, není na co se šetřit, zisk trofeje může jeden či druhý klub do zbytku sezony uklidnit. Sázka na remízu se tak vyloženě nabízí," radí Hanák.