Žádné oslavy postupu do finále, práci je třeba dokončit, vyzývá Priske. Křetínského nekomentuje

Dotáhnout pohárovou jízdu do úplného konce. Souběžně také ještě přitlačit v bitvě o titul. Soupeř je v obou soutěžích stejný, má sešívané dresy...

„Pohár je jednou ze dvou trofejí, které v České republice jsou, takže ji určitě bereme vážně. Zároveň se ale musíme plně koncentrovat na ligu, už v neděli hrajeme v Pardubicích. V každém zápase musíme být maximálně profesionální a nemyslet na to, že budeme hrát finále," apeluje Brian Priske.

Brian Priske o prohřešku Daniela Křetínského. Není to něco, na co bych se měl soustředitVideo : Sport.cz

„Slavit nebudu. Jsem samozřejmě spokojený, mám dobrý pocit za všechny ve Spartě. O klubu něco vypovídá, když se pravidelně dostává do finále, ale zatím vedle sebe žádnou trofej z této sezony nevidíme," culí se.

„Musíme proto pokračovat v naší práci. Budu rád slavit, až tu trofeje budeme mít. Do té chvíle musíme jít zápas od zápasu a na každý z nich se plně soustředit," zdůrazňuje.

Letenské čeká ještě jedna bitva, ovšem ne na trávníku. Disciplinární komise dnes zahájí řízení s majitelem klubu Danielem Křetínským, který o přestávce nedělního ligového duelu s Brnem zamířil protestovat do šatny rozhodčích.

„Něco jsem o tom slyšel, když zápas skončil. Není to nic, čím bych se měl zaobírat, to je věc managementu a dalších. Já se plně soustředím na zápas, takže nevím přesně, co se stalo," reaguje dánský kouč na případ, který vzbudil velkou pozornost.