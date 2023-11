Poláci po opilecké aféře odehrají MS fotbalistů do 17 let s okleštěným týmem

„Tohle je naše a moje osobní velké selhání,“ řekl trenér polského výběru do 17 let Marcin Wlodarski. „Musíme být důslední. Už dříve se stalo, že někdo porušil předpisy. Hráč, který to udělal, tady s námi na mistrovství světa je. Chceme také podat ruku a vzdělávat. Tohle je krok ke vzdělání. Některé situace si nemůžeme dovolit. Věřím, že to ti kluci pochopí a jednou v budoucnu se k nám vrátí. Mladí dělají hlouposti, ale nevylučujeme je do konce života,“ uvedl kouč.