Skandál! Nezletilí polští fotbalisté se opili před mistrovstvím světa

Šanci ukázat se v dresu národního týmu své země zmuchlali a hodili ji do koše. Čtveřice polských reprezentantů se před začátkem mistrovství světa do sedmnácti let v Indonésii zpila do němoty, za což ji postihl krutý trest v podobě vyřazení z kádru a cesty zpět do Evropy.

Foto: Florence Lo, Reuters Návštěva baru se polským fotbalistům nevyplatila.

Článek Hříšníci, konkrétně Oskar Tomaczyk, Filip Rózga, Jan Łabędzki a Filip Wolski, se zřejmě pár dní před šampionátem na hotelu nudili. A mysl dospívajících bývá v podobných případech nevyzpytatelná. Ač je všem teprve sedmnáct, rozhodli se na Bali ozkoušet tamní bary. I když v Indonésii mají všichni, kdo ještě neoslavili jednadvacáté narozeniny, konzumaci alkoholu zakázanou, obsluhu restauračních zařízení ani mládežnické reprezentanty to nijak netrápilo. Jenže trenér Marcin Włodarski při rutinní kontrole pokojů zjistil, že čtyři z jeho svěřenců se nenachází tam, kde by po večerce být měli. Realizační tým se tedy vydal do města, kde všechny provinilce nalezl v silně podnapilém stavu. Tomczyk si dokonce, dle dostupných informací, v opilosti způsobil poranění v oblasti hlavy. Rázná reakce na sebe tak pochopitelně nenechala dlouho čekat. „Hráči okamžitě opustili výpravu z důvodu porušení regulí,“ sdělila Polská fotbalová asociace. Národní mužstvo Polska se tak na mistrovství, které započne 10. listopadu, bude muset spokojit s výběrem, čítajícím pouze sedmnáct fotbalistů. Předpisy organizace FIFA totiž již neumožňují povolání náhradníků. [KOMUNIKAT]

Przeczytaj treść. ⤵️ pic.twitter.com/EG25dSg9TH — PZPN (@pzpn_pl) November 6, 2023 Předseda fotbalové asociace Polska Cezary Kulesza se chování teenagerů zdráhal pochopit. „Neměli jsme jinou možnost, než je potrestat. Nechat podobné chování bez následků by bylo nefér ke všem ostatním," prohlásil v rozhovoru pro Polsat Sport. „Když je alkohol důležitější, než možnost reprezentovat svoji zemi, je něco opravdu špatně," přisadil si na sociální síti X Sebastian Staszewski, zástupce ředitele kanálu TVP Sport. Někteří ale i tak našli pro kvarteto špetku pochopení. „Jsou to mladí kluci, snad jim to v delším časovém horizontu nijak negativně neovlivní kariéru," doufá Łukasz Olkowicz, žurnalista portálu Onet Sport. „Ale udělali naprostou hloupost," přiznává. Což asi tuší i čtveřice mladých fotbalistů. Vždyť Rógza, jeden z nich, se pár dny před opileckou eskapádou vyjadřoval jako pravý profík. „Na podobný turnaj se dostanete jednou za život, mám tedy opravdu štěstí. A chci se ukázat v co nejlepším světle," prohlašoval sedmnáctiletý fotbalista. No, to se mu tedy úplně nepodařilo. Počínání Rógzy i jeho kumpánů sice rozebírají mnozí, ale asi v úplně jiném kontextu, než doufal…

