Porážka o tři góly? Jednou za čas nevadí. Bayernu dává před odvetou s City naději nedávná historie

Jürgen Klopp si sedl na židli, usmál se a užasle vydechl: „Viděl jsem fůru zápasů. Ale ani jeden, který by se podobal tomuhle.“ Bylo úterý 7. května 2019 a v Liverpoolu se právě rozjížděly oslavy postupu do finále fotbalové Ligy mistrů. Po prvním zápase v Barceloně musel trenér Klopp a jeho chlapci vydýchat debakl 0:3, ovšem týden nato se povedlo nečekané. Výhra 4:0 a vstupenka do bitvy o trofej! Ve středu večer se bude o zázrak pokoušet Bayern. I on v prologu čtvrtfinále s Manchesterem City prohrál o tři góly a teď vyhlíží odvetu doma v Mnichově.

Foto: Leonhard Simon, Reuters Generálka na odvetu čtvrtfinále Ligy mistrů Bayernu nevyšla, tým kolem kapitána Thomase Müllera (v popředí) v bundeslize remizoval 1:1 s Hoffenheimem.

Vraťme se ještě na chvíli o čtyři roky zpátky do Liverpoolu. „Před utkáním jsem klukům řekl, že je obrat nemožný, ale protože to jsou oni, tak mají šanci," líčil Klopp po velkolepém obratu nad Barcelonou. Katalánský obr měl pech už rok předtím ve čtvrtfinále. Proti AS Řím mu nestačila ani domácí výhra 4:1, v Itálii padl 0:3. A nesmíme zapomenout na velký comeback španělské La Coruni, která před 19 lety prošla do semifinále Champions League po porážce 1:4 a vítězství 4:0 nad AC Milán. Tyhle příběhy mají společné poselství. Prohrát v prvním zápase play off o tři góly? Mrzuté, ale taky je tu přece ještě odveta. Mimochodem, novodobá Liga mistrů pamatuje i pohádkový obrat po čtyřbrankové porážce: Barcelona na jaře 2017 prohrála úvodní osmifinále s PSG 0:4, ovšem díky domácímu triumfu 6:1 šla dál. Final training before #FCBMCI ✅#MiaSanMia #UCL pic.twitter.com/r4SXOLiqUa — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) April 18, 2023 Teď je řada na Bayernu, který si před týdnem v Manchesteru zavařil. „0:3? Nezasloužili jsme si takový výsledek. Soupeř trestal naše chyby ve chvílích, kdy jsme byli zjevně lepší," litoval trenér Thomas Tuchel. „Bylo to hořké, ale ještě není konec." Před rokem touhle dobou se fotbalový Mnichov chystal na oslavy desátého německého titulu v řadě, zato teď má Bayern spoustu starostí. Nejde jen o bundesligu, kde coby lídr nečekaně často ztrácí a od druhého Dortmundu ho šest kol před koncem dělí jen dva body. Během březnové reprezentační pauzy došla šéfům trpělivost s mladým koučem Julianem Nagelsmannem a ukázali na Tuchela, jenž se do rodného Německa vrátil skoro po šesti letech. A hned musel řešit roztržku tandemu Sadio Mané & Leroy Sané, kteří se poprali v kabině. Ofenzivní univerzál Mané dal parťákovi pěstí, vyfasoval tučnou pokutu a už se spekuluje, že ho Bayern v létě prodá. A na fanfáry to nebylo ani po sobotní plichtě 1:1 s Hoffenheimem. Dá se v těchto kulisách čelit rozjetému Manchesteru City, který se s Arsenalem přetahuje o anglický trůn? V semifinále proti lepšímu z dvojice Real/Chelsea se už vidí nejen superman Erling Haaland, jenž v této sezoně stihl 47 klubových gólů. A pořád nemá dost. „V Mnichově se může stát cokoliv, tři góly můžeme dostat hodně rychle. Vím, o čem mluvím, pracoval jsem tam tři roky," poznamenal Pep Guardiola, trenér City. S Bayernem posbíral sedm trofejí a teď ho může od další odříznout.