Považanec odchod obrečel. Nezdá se mi, že by se Jablonec někam posunul, říká

Jaké je vyměnit Jablonec, třetí tým od konce, za Bánskou Bystrici, která je momentálně v lize třetí?

Samozřejmě je tady příjemnější atmosféra. Netrápí se, jsou na tom celkem dobře. Vyhrávají zápasy venku, kde se to vůbec nečekalo. Přišel jsem i do známého prostředí, kde znám hodně lidí. Kdežto v Jablonci je teď atmosféra ovlivněná výsledky. Přesto nejsem rád, že jsem je musel vyměnit. Bylo to nedobrovolné. V plánu jsem měl vrátit se až po sezoně a takhle jsem byl s majitelem i dohodnutý. Dokončit sezonu jsem chtěl v Jablonci.

Je ve vás pořád hořkost z předčasného konce?

Samozřejmě, plánoval jsem angažmá v Jablonci ukončit jinak než takto. A došlo k tomu ani ne dva měsíce po prodloužení smlouvy, což mě mrzí nejvíce. Možná se musel udělat nějaký řez, jak říkal trenér Látal, ale kdyby ten řez měl alespoň nějaké účinky. Nezdá se mi, že by se tím Jablonec někam posunul. Dá se říct, že jsem to odskákal já.

Takhle to berete?

Beru. Nikdo jiný si to neodskákal, takže ano. Stále je mi to líto, protože v Jablonci jsem byl dlouhé roky a takový konec nečekal. A jak čas ubíhal, bylo mi to líto víc a víc. Když jsem z Jablonce naposledy odjížděl, bylo mi i trochu do pláče… Vlastně ne trochu, neudržel jsem se, a normálně mi vyhrkly, když jsem sbalený opouštěl stadion. Navíc jsem se ani pořádně nerozloučil, protože jeden den měl tým volno a trénoval až večer. Ale do konce roku ještě budu mít cestu do Liberce kvůli domu.

DĚKUJEME, KUBKO!

Jakub Považanec po sedmi sezónách opouští Jablonec a vrací se domů na Slovensko, kde se připojil k @MFKDukla. Děkujeme za krásné roky v Jablonci a přejeme jen to nejlepší do další kariéry 💚 #vprvnilinii pic.twitter.com/fZcJiJY7lS — FK Jablonec (@FKJablonec) September 22, 2023

Ještě před dvěma lety jste s Jabloncem skončil v lize třetí, ale poslední dvě sezony hrál o záchranu. Kde je podle vás nyní problém?

Za mě možná bylo chybou, že majitel vyhodil trenéra Horejše, protože to už mělo nějaký směr. On potřeboval s mužstvem pracovat, dostat víc prostoru. Majitel Pelta je samozřejmě náročný, ale jeho nezajímá, jaký hrajeme fotbal, chce vidět výsledky a ty nepřicházely. Takže to odpykal trenér, což podle mě to byla největší chyba Trenér Horejš uměl hru přizpůsobit hráčům, kteří přišli. Kdežto pan Látal zatím zkouší různé věci, mění sestavu, ale zatím mu nic nefunguje. Krom zápasu se Slavií, kdy jsme byli týmem, kdy jsme bránili a chodili do brejků. Ale když jsme měli hru tvořit, byl to kámen úrazu. Za trenéra Horejše jsme chtěli hrát furt stejně, ať jsme hráli s prvním nebo posledním. Ale určitě nechci házet všechno na trenéra, i my hráči za to můžeme, každý na tom máme kousek viny.

Jak jste jako hráč vnímal problémy majitele klubu Miroslava Pelty, nemohou mít vliv na výkony?

Podle mě ne. Hráči samozřejmě v hlavě mají, že je tam taková situace, která není úplně růžová. S několika kluky jsem se o tom bavil, že majitele čeká soud a neví se, jak dopadne a jaký vliv to na Jablonec může mít. Někdo se o budoucnost může bát v případě, že by to pro pana majitele nedopadlo dobře a doufám, že se tak nestane. Ale kdyby ano, nevím, co by s Jabloncem bylo. On je ten, kdo se o klub stará, všechno řeší, chodí do kabiny. Když jsem jako hráč něco potřeboval, zabezpečil to. Možná to někteří v hlavě mají, já to až tolik neřešil.

Že s vámi trenér Látal dál nepočítá jste se dozvěděl v polovině srpna, od té doby jste s Jabloncem jen trénoval. Jaké to bylo?

Náročné. Byl jsem s týmem, trénoval jsem, ale přes víkendy jsem na zápasy nechodil, takže to bylo celkem náročné. Ale alespoň jsem si nějak vyčistil hlavu a nebyl jsem pod tím zápasovým tlakem. Mohl jsem se soustředit jen sám na sebe.

S trenérem Látalem jste byl v kontaktu?

Skoro vůbec, jen když jsme se potkali na chodbě, ze slušnosti jsme se pozdravili, ale to bylo vše.

Proč se váš odchod tak vlekl?

Čekal jsem ještě na nějaká zahraničí, ale nic zajímavého nepřicházelo, co by mě přesvědčilo. Potom jsem už byl i pod časovým presem, protože končilo přestupní období. Pak jsem se rozhodl, že se už vrátím. S panem majitelem jsem byl dohodnutý, že až vyřeším svou situaci v Jablonci, dohodneme se na spolupráci.

Ale mohl jste ještě hrát v Česku, zájem byl.