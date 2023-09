Překvapivý lídr jde na Real. Hrají nejlepší fotbal v La Lize, říká soupeř

Do sezony nešli s velikášskými ambicemi, stačila by klidná záchrana. Ale Girona zatím ohromuje fotbalové Španělsko a po sedmi kolech vede tamní La Ligu. V sobotu ji čeká střet o první místo s Realem, čeká se exkluzivní bitva. „Tabulka říká, že jsou lepší než my, Barcelona nebo Atlético po prvních kolech. Můžou hrát o to, aby se drželi v blízkosti špičky, zvlášť když nehrají evropské poháry, což je pro velké kluby problém. Budeme muset ze sebe vydat to nejlepší,“ prohlásil o rozjetém soupeři trenér Realu Carlo Ancelotti.

Foto: Profimedia.cz Gólová radost fotbalistů Girony.

Článek V minulé sezoně skončila Girona desátá, na sestupové místo měla náskok devíti bodů. Její kádr opustili důležití hráči jako záložník Oriol Romeu, šutér Taty Castellanos, křídelník Rodrigo Riquelme nebo stoper Santi Bueno. Velké ztráty se ale v úvodu neprojevují, Girona válí, i když zůstává ve španělských reáliích relativně nízkonákladovým klubem, když má platovou hladinu nastavenou na 52 milionů eur (1,26 miliardy korun), zatímco třeba Real na 727,45 milionu (17,7 miliardy korun). Mužstvo bylo ale dobře doplněno, hraje aktivně a atraktivně. Září devatenáctiletý křídelník Sávio, jenž přišel na hostování z Troyes, daří se útočníkovi Artemu Dovbykovi, akvizici z ukrajinského Dnipra-1. Celkově je tým dobře namixován a nebezpečí hrozí z mnoha směrů. Vždyť o osmnáct gólů se podělilo jedenáct různých střelců. 𝟐𝟕/𝟎𝟗/𝟐𝟎𝟐𝟑. 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎̀𝐑𝐈𝐀. pic.twitter.com/HMMMoAkfne — Girona FC (@GironaFC) September 27, 2023 „Hrají nejlepší fotbal v soutěži. Je těžké proti nim hrát, ale krásně se na ně kouká," prohlásil záložník Ramon Terrats z Villarrealu, tedy soka, kterého Girona naposledy porazila. Sezonu začala remízou na půdě Realu Sociedad, dále přemohla Getafe, Sevillu, Las Palmas, Granadu, Mallorku a Villarreal. Není to nějak brutální los, na druhou stanu tři z těch týmu hrají poháry (Sevilla a Real Sociedad Ligu mistrů, Villarreal Evropskou ligu). 🎁 Caramel de l'Aleix i cop de cap de l'Eric per situar-nos LÍDERS de PRIMERA! 😍#VillarrealGirona | #LaLigaHighlights | @LaLiga pic.twitter.com/yUpa4yjTCY — Girona FC (@GironaFC) September 29, 2023 „Víme, že to není normální," přitakal záložník Girony Aleix García. „Víme, že bude těžké v tom pokračovat. Musíme si to užít, dokud to jde," přidal jeho skoro jmenovec obránce Eric García. Euforie v katalánském klubu může být, zároveň je tlumená. „Je za námi sedm kol, ne osmatřicet," shrnul věcně trenér Míchel.