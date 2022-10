Francouzský stoper Varane z Manchesteru United si kvůli zranění do MS nezahraje

V nominaci United na Tiraspol už je opět Cristiano Ronaldo, který byl pro zápas s Chelsea vyřazen z kádru za to, že v předchozím utkání odmítl jít jako náhradník do hry. Poté navíc odešel do šatny ještě před závěrečným hvizdem.

"Není to žádné překvapení. Jen jsme udělali to, co jsme řekli. Byl vyřazen na jeden zápas a nyní je zpátky," řekl Ten Hag k návratu pětinásobného držitele Zlatého míče do nominace.