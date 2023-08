Maguire nakonec Součka s Coufalem neposílí. Anglický reprezentant chtěl za odchod z United 200 milionů

Kluby se dohodly na přestupové částce 30 milionů liber (asi 845 milionů korun), ale Maguire od Manchesteru požadoval kompenzaci za to, že by přišel o výrazné zvýšení platu po postupu United do Ligy mistrů. Ve West Hamu by měl horší finanční podmínky, podle zákulisních informací chtěl po současném zaměstnavateli sedm milionů liber (asi 197 milionů korun).