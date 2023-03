PŘÍMÁK: Pohled bookmakerů je zkreslený. Favoritem je Polsko, varuje expert

Podle tuzemských sázkových kanceláří jsou čeští fotbalisté favority pátečního klání s Polskem. Úvodní zápas kvalifikace na EURO 2024 se odehraje v pražské Fortuna aréně, do které ale podle všeho přijede i mnoho fanoušků soupeře. „Kdyby mohli, vykoupí celou arénu,“ usmívá se v pořadu Přímák na webu Sport.cz aktuálně fotbalista Olomouce Martin Pospíšil, jenž v polském klubu Jagiellonia Białystok strávil šest let. Naši sousedé by se sázkovými kancelářemi prý nesouhlasili. Od národního týmu tam totiž podle Pospíšila všichni očekávají jen výhry.

Fotbalový pořad Přímák s Martinem Pospíšilem a redaktorem Jiřím LizcemVideo : Sport.cz

