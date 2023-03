Poláků bych se nebál, říká bývalý reprezentační kanonýr Koller. Na hrotu čeká sparťana Kuchtu

Mít Patrika Schicka v sestavě, když je v nejlepší fazoně, to si jistě přeje každý trenér. Jenže útočník Leverkusenu má dlouhodobě zdravotní problémy, a tudíž musel být kouč národního týmu Šilhavý připravený na variantu, že na start kvalifikace o EURO nebude opora připravena. „Oslabení to je, to se určitě shodneme, ale za Patrika jsou tam další varianty," tvrdí Martin Mls, fotbalový redaktor Sport.cz.

Poukazuje třeba na to, jak prozíravé bylo vytáhnout z reprezentace do 21 let Tomáše Čvančaru, který je s dvanácti ligovými góly druhým nejlepším střelcem sezony. „Kdyby byla marodka rozsáhlejší, řekl bych, že by fanoušci měli smutnit, že Schick chybí, ale takhle se otevírá prostor dalším," dodává Mls.

Otázce, koho postavit na hrot sestavy, čelil pochopitelně i bývalý reprezentant Koller. „Jarda Šilhavý hraje většinou na jednoho útočníka, tak předpokládám, že na hrotu bude jeden. A myslím, že to bude Honza Kuchta," míní někdejší elitní střelec. "Kuchta už se v reprezentaci ukázal, když byl ve formě ve Slavii a to Schicka nahradil. Teď je pro změnu v laufu ve Spartě," nebojí se nasazení esa z Letné.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Patrik Schick obhájil vítězství v anketě Fotbalista roku.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Co se týče brankáře, mají oba experti vystupující v Přímáku jasno. „Vsadil bych na Tomáše Vaclíka, z nominované trojice má největší zkušenosti. Za jiných okolností bych začal Staňkem, ale teď asi není v kondici, kterou by si on i Plzeň představovali," míní novinář Mls a také Koller s nasazením 33letého gólmana druholigového anglického Huddersfieldu souhlasí. "Moc jsem gólmany neviděl, ale Jarda Šilhavý dobře ví, kdo má nejlepší formu."

Úvodní souboj kvalifikace proti Polsku, které si zahrálo na posledním MS, je pro českou reprezentaci výzvou. Podle redaktora Martina Mlse bude výsledek hodně důležitý. "Moc závisí na tom, jak se nám povede první zápas. Odložil bych spekulace a šel do utkání naplno. S cílem vyhrát a vybudovat si polštář," tuší redaktor Sport.cz.

Fotbalový pořad Přímák s Janem Kollerem a redaktorem Martinem MlsemVideo : Sport.cz