PŘÍMÁK: Ve Spartě jako v bavlnce. Karabcovi by podle bývalého gólmana trochu diskomfortu neuškodilo

Ve Spartě Karabec začínal v roce 2020, když mu bylo šestnáct let. Premiéru si tehdy odbyl v zápase se Sigmou Olomouc. V sezoně 2021/22 vyběhl na trávník ve třiceti ligových utkáních. Očekávání, která do něj vedení i fanoušci vkládali, ale zatím příliš nenaplnil. Pod novým trenérem Brianem Priskem v aktuálním ročníku ze začátku nastupoval v pravidelně, postupem času však přišel sešup nejen mimo základní jedenáctku.

Blažek má pocit, že ofenzivní záložník nevyužívá svůj potenciál ve Spartě naplno. „Myslím si, že je v něm víc, než co předvádí. Otázka je, proč to neukáže," přemítá bronzový medailista z EURO 2004. „Kluci ve Spartě mají příliš velký komfort. Možná by Karabcovi pomohlo udělat mu život trošku složitější," usmívá se lišácky majitel šesti ligových titulů s Letenskými.