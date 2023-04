Sadílkovi návrat zhořkl. V Hradišti to mám rád, ale nechtěl jsem tady ztratit body, smutnil záložník Sparty

Tušili jsme, že to bude hodně náročné utkání. Hodně soubojové. Slovácko má výbornou defenzívu, strašně těžko jsme se do ní dostávali. Chtělo to hrát rychleji. Šancí jsme si ale postupně vytvářeli dost. Takže jsme zklamaní, měli jsme na to, abychom utkání zvládli.