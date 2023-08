Přišel, viděl, skóroval. A to debutant Wallem původně vůbec neměl zasáhnout do hry

Čím to, že se tedy Wallem do hry vůbec dostal? „Dohadovali jsme se na lavičce o dvou hráčích, kteří na postu levého záložníka vystřídají Václava Jurečku. Zničehonic jsme se ale rozhodli pro třetí variantu, kterou byl právě Wallem. Sice nemá s poháry žádné zkušenosti a je tu nový, ale řekli jsme si, že je to zápas pro něj. Byl to takový momentální nápad," přiblížil slávistický kouč tah, který se po chvilce ukázal být geniálním.