Kluci byli skvělí, zářil nadšený Trpišovský. U Schranze vnímá faktor X, ještě více ho ale potěšil někdo jiný

„Podali jsme velmi dobrý výkon jak týmově, tak individuálně," pokračoval Trpišovský ve chvalozpěvech na adresu svých svěřenců. Nade všemi ale čněl příspěvek Ivana Schranze, jenž po Panathinaikosu, Rakówu či Unionu Berlín skóroval i v dalším pohárovém duelu proti Dnipru. Navíc hned dvakrát, díky čemuž šli sešívaní do poločasové pauzy s pohodlným, dvoubrankovým polštářem.

„Ivan je pro nás obrovsky důležitý hráč. Vnímám, jak vyspěl, dříve byl silný jen v protiútocích, teď je neskutečně komplexní," ocenil Trpišovský vývoj slovenského reprezentanta. „Jeho největší přidanou hodnotou jsou skvělý výběr místa v šestnáctce a rozmanitost zakončení. Má zajímavou trajektorii střely, říkám tomu Schranzovka. Když vystřelí, balon nepláče, ale vesele si letí. To vidím jako jeho faktor X, proč jsme ho do Slavie brali," upřesnil Schranzovy přednosti.

Dneska to vyšlo, těšilo Ivana Schranze. Když bude potřeba, budu hrát i stopera!Video : Sport.cz

A slova o umění postavit se v pokutovém území tam, kam je to třeba, univerzální voják s číslem 26 splnil do puntíku. Obě branky totiž vstřelil právě díky tomu, že si jako mazaný lišák počkal na míč v pokutovém území soupeře a bez potíží jej dopravil do sítě.