Podfuk! Bohatý taťka ke startu ve třetí lize nestačí

Ústečtí přitom pobavili, respektive šokovali snad celý internet. Nad zprávou o tom, že 22letý mladík, jenž předtím okusil fotbal jen ve světě videoher, má nastoupit ve třetí lize, kroutili hlavou i čtenáři známého webu BBC Sport. „Jelo to celosvětově. V Itálii, Srbsku nebo Turecku to bylo asi na deseti webových stránkách. Psali nám z tureckých e-mailů, že by si chtěli zahrát v našem klubu a nabízeli nám za to částky,“ prohlásil pro televizi Nova Martin Prokeš, místopředseda představenstva ústeckého klubu.