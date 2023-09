Bohatý taťka v zádech. Za Ústí má nastoupit mladík, který nikdy nehrál fotbal

V soutěžním zápase by měl nastoupit 22letý Martin Podhajský. „Fotbal nehrál. Co vím, jen Fifu na počítači. Na druhou stranu jsem neviděl půl milionu válet se na zemi. Když mi ho někdo dá, nechám nastoupit kohokoli,“ říká několikrát ve videích na sociálních sítích prezident ústeckého fotbalu Přemysl Kubáň, jehož firma Viagem klub koupila v červnu za čtyři miliony.

Když na začátku srpna vyšlo na Instagramu první video, Kubáň a obchodní ředitel společnosti Viagem Matěj Svojše byli pro tento obchod, viceprezident Martin Prokeš naopak proti. Člověka by hned napadlo, že se jedná o další vtípek. Možná ano. Jenže Podhajský byl 29. srpna oficiálně zaregistrován jako hráč na FAČR.

„Je v plánu, že na podzim začne trénovat. Na jaře máme sedm domácích utkání za sebou a do hry opravdu zasáhne,“ uvedl Svojše. Jakmile to bude možné, měl by být Podhajský alespoň na střídačce.