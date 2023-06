Černý byl rád, jak šanci uchopil. Kyselý nebyl. Wolfsburg? Jsem na telefonu, řekl

Tórshavn (od našeho zpravodaje) - Chuť z hbitého křídelníka tryskala, nabízel se, gestikuloval, dral se dopředu, rozjížděl akce, tlačil se do zakončení. Dvakrát svou střelu báječně zabalil ke vzdálenější tyči. Jel podle stejného mustru, přebral si přihrávku, jemně si míč přistrčil a levačkou krásně vypálil. „Kluci ví, že když dostanu balon, většinou si to dávám na střed a střílím. Jsem rád, že to tam spadlo, obě rány jsem trefil fakt skvěle," liboval si borec z Twente, který dával góly na 2:0 a 3:0.

Sám se tím nestresoval. „To bylo spíš pro lidi okolo. Myslím hlavně rodinu. Oni to samozřejmě čtou, já moc ne. Soustředil jsem se hlavně na svoje výkony, abych byl na očích. Zůstal jsem pozitivní, chtěl jsem si říct o místo. To bylo jediné, co jsem řešil. Jakmile jsem věděl, že budu hrát, chtěl jsem pokračovat přesně v tom, co se mi dařilo v klubu. To znamená být přínosný pro tým, abychom tohle náročné utkání zvládli," vykládal Černý.