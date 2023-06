Šilhavý: Hráli jsme ofenzivně, Černý ukázal dovednosti. Od Sadílků čeká dort

Byl to pro vás ideální zápas?

Ty tři body jsme potřebovali. Myslím, že jsme je získali po velmi dobrém a ofenzivním výkonu, jak jsme slibovali. Nechci být neskromný, ale řekl bych, že jsme mohli dát ještě další góly. Ale 3:0 bereme, tři body jsou skvělé. Řekl bych, že lidem se to muselo líbit.

Počítali jsme s tím, že takhle budeme hrát. Na desítce byl Hložan, který hraje na podobné pozici v Leverkusenu. Snažil se, přál bych mu gól, snad ho dá příště. Nejde jen o hráče vepředu, máme ofenzivní krajní beky, hlavně v první půli to létalo od Jurase (Davida Juráska) z levé strany, což bylo skvělé. Faeřané spoléhali na tři stopery, bylo před jejich bránou plno. Pomohl nám druhý gól do šatny.

Ten dal Václav Černý. Co říkáte jeho výkonu?

Vašek nastupoval i předtím. Má velké individuální kvality směrem dopředu. Ale když se hraje jiné utkání, může se hodit třeba míň a naskočit do unavené obrany. Záleží na tom, s kým se hraje.

Vím, že je to jen spekulace, ale nemrzí vás zpětně, že jste ho nevyužil minule v Moldavsku?

Nemrzí. Je to, jak říkáte, tedy co by kdyby.