"Dnes byla od nás hra kostrbatější, pomalejší. Nemohli jsme se dostat do tempa a chyběla nám kvalita v rozehrávce. Bylo to ovlivněné i počasím, zmrzlý terén i míč, navíc to byla teplotní změna oproti Los Angeles. Remíza je to víceméně spravedlivá," uvedl na webu FAČR Rada.