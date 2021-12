Čeští mladíci narazí v elitní fázi kvalifikace na Francii, Švédsko a Bosnu

Čeští fotbalisté do 19 let se utkají v elitní fázi kvalifikace o postup na mistrovství Evropy s Francií, Švédskem a Bosnou a Hercegovinou. Rozhodl o tom dnešní los v Nyonu. Na šampionát, který se uskuteční příští rok od 18. června do 1. července na Slovensku, postoupí pouze vítězové skupin. Výběr pořádající země má účast jistou.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Trenér David HoloubekFoto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek O přesném jarním termínu a místu konání všech sedmi skupin elitní fáze se teprve rozhodne. Základní část odehráli svěřenci trenéra Davida Holoubka na domácí půdě a postoupili ze druhého místa, o skóre lepší byli ve čtyřčlenné skupině Dánové. Na posledním ME hráčů do 19 let předloni český výběr nechyběl, v základní skupině obsadil s jedním bodem čtvrté místo. V letech 2020 a 2021 se finálový turnaj nekonal. Reprezentace Fotbalová devatenáctka s předstihem postoupila do elitní fáze kvalifikace ME V Nyonu byla dnes také rozlosována základní fáze kvalifikace na Euro 2023, které uspořádá Malta. Čeští fotbalisté změří síly s Řeckem, Švýcarskem a Andorrou. Hrát se bude v červnu nebo v září příštího roku.

