Řecko - Česko 1:1 Devatenáctka na závěr kvalifikace ME remizovala, na jejím postupu se už nic nemění

Čeští fotbaloví reprezentanti do 19 let zakončili úvodní část kvalifikace o postup na mistrovství Evropy remízou 1:1 s Řeckem. Oba týmy už před zápasem měly jistý postup do elitní fáze z prvních dvou míst, Řekové ovládli skupinu díky lepšímu skóre.

Článek České mladíky ve švýcarském Meyrinu poslal do vedení v 64. minutě Daniel Šmiga, čtvrt hodiny před koncem vyrovnal Nikolaos Spyrakos. Svěřenci trenéra Radka Bejbla po úvodních výhrách 3:0 nad Andorrou a 3:2 nad domácím Švýcarskem poprvé ztratili body. Elitní fáze kvalifikace se bude hrát na jaře příštího roku, los je na programu 8. prosince. Na šampionát, který v červenci bude hostit Malta, postoupí pouze vítězové skupin. Kvalifikace ME 2023 fotbalistů do 19 let - skupina 1 ve Švýcarsku: Řecko - Česko 1:1 (0:0) Branky: 75. Spyrakos - 64. Šmiga. Sestava ČR: Dvořák - Krejčí, Kričfaluši, Čoudek - Beran (80. Slončík), Zachoval (60. Ambros), Samek, Labík (73. Kubr) - A. Pudil (73. Ševinský) - Šmiga, Špatenka. Trenér: Bejbl. Andorra - Švýcarsko 0:2 (0:1) Konečná tabulka: 1. Řecko 3 2 1 0 6:1 7 2. Česko 3 2 1 0 7:3 7 3. Švýcarsko 3 1 0 2 4:5 3 4. Andorra 3 0 0 3 0:8 0 ME do 21 let Na závěr drama a strkanice! Čeští mladíci ale postupují na ME

