Devatenáctka zdolala Švédy

Elitní fáze kvalifikace ME hráčů do 19 let: ČR - Švédsko 3:2, 55. Špatenka, 79. Šín, 88. Ambros - 66. Odefalk, 85. Ahmed. ČR: Hrubý - Gaszczyk (70. Krejčí), Kukučka, Kričfaluši, Cahel - Ambros, Samek (46. Grygar), Slončík (85. Šmiga) - Mašek (46. Šín), Vachoušek (46. Špatenka), Beran. Trenér: Bejbl. Chorvatsko - Portugalsko 0:3. Pořadí: 1. Portugalsko 9, 2. ČR 6, 3. Švédsko 1, 4. Chorvatsko 1

