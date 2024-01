Fousek: Je hrubá lež, že jsme Nedvěda urazili dehonestující nabídkou. Hašek byl i můj kandidát

Mimořádné zasedání výkonného výboru FAČR odsouhlasilo jmenování Ivana Haška jednomyslně, zdůraznil Petr Fousek. Trenéra pak uvedl do funkce dlouhým monologem.

O ustavení pracovní skupiny - Myslím, že pracovní skupina je standardní postup. Byl jsem kdysi členem pracovní skupiny, když se k reprezentaci vybíral Karel Brückner. A byl u národního týmu velmi úspěšný. Technický ředitel Erich Brabec nám obstarával výstupy ze Sportovní rady, což je poradní orgán.

Jsem rád, že se hroty otupily a že zvítězil fotbal, říká ke svému jmenování Ivan Hašek. Vezme do týmu zpátky hříšníky z Belmonda? Video : Sport.cz

O čtyřech okruzích, z nichž se hledal nástupce Jaroslava Šilhavého - První okruh, cizince, jsme hned zpočátku zavrhli ze dvou důvodů. Jednak jsme chtěli podpořit českou školu. Naše mentalita je specifická, potřebuje porozumění. Druhý faktor je ekonomika. Sami jsme nikoho proaktivně neoslovovali. Musím potvrdit, že jsme byli prostřednictvím některých manažerů či trenérů sami osloveni.

Byl jsem naměkko, přiznal po rozlučce Jaroslav Šilhavý. Už před zápasem jsme se rozhodli, že nebudeme pokračovat. Video : Sport.cz

Druhým okruhem byli trenéři, které máme v asociaci pod smlouvou v čele s Janem Suchopárkem. Po zralé úvaze jsme usoudili, že z tohoto okruhu nechceme čerpat na hlavního trenéra reprezentace.

Třetí okruhem byli trenéři z klubů. Museli bychom je vyvázat. Musím říct, že jsme jednali o možném angažmá s Jindřichem Trpišovským a jeho agentem Jiřím Müllerem. Respektujeme jeho úspěchy, Slavia ho však nechce uvolnit, asi jste zaregistrovali vyjádření Jaroslava Tvrdíka. Zašli jsme na nejkrajnější mez, bylo pro to udělané všechno.

Čtvrtým okruhem pak byli volní trenéři Ivan Hašek, Michal Bílek a Vítězslav Lavička. Absolvovali pohovory s pracovní skupinou. Nás všech pět vybralo jednomyslně Ivana Haška, zejména na základě jeho lidských zkušeností, také hráčských. Vydobyl mnoho úspěchů doma i v zahraničí, i trenérských, má obrovské zkušenosti z reprezentace. Trénoval v zahraničí, což je velký bonus.

Ivan Hašek byl v únoru 2022 hostem podcastu Dobojováno. Řeč přišla i na možnost nabídky z české reprezentace. Video : Novinky

O zrušení mimořádného výkonného výboru v prosinci - Objevila se spousta spekulací, některé byly nesmyslné. Je třeba respektovat omluvenky členů, chtěli jsme, aby rozhodnutí bylo jednomyslné, ne polovičaté.

O užším realizačním týmu - Byl jmenován i první asistent Jaroslav Köstl, který končí ve Slavii Praha. Souběh obou funkcí není možný, naplno angažován bude v asociaci. Druhým asistentem je Jaroslav Veselý, který bude v souběhu s hlavním trenérem Bohemians. Trenérem brankářů zůstává Radek Černý ze Slavie. Na vedoucího týmu se od výběru do 21 let posouvá Michal Černý. Tým je náležitě fundovaný. Širší realizační tým bude doplněn do konce ledna, s tím si hravě poradíme.

O Pavlu Nedvědovi - Včera Pavel Nedvěd nepřijal nabídku na funkci manažera národního týmu, kterou jsme mu učinili. Byli jsme ve shodě, že ikonu českého fotbalu, držitele Zlatého míče chceme oslovit. Myslím, že předpoklady má, naše nabídky byly korektní, nadstandardní. Je hrubá lež, že naše nabídky pro něj byly dehonestující, jak jsem se někde dočetl. Víme přece, koho jsme oslovili. Spolupracovali jsme s Pavlem často, třeba když byl ambasadorem ME do 21 let a já předsedou organizačního výboru. Takového člověka samozřejmě není možné urazit dehonestující nabídkou! Odmítl ji, přejeme mu štěstí v jiných aktivitách.

Ivan Hašek byl dnes na tiskové konferenci oficiálně oznámen jako hlavní trenér české fotbalové reprezentace. 🇨🇿👏 pic.twitter.com/3mF5wl3rjz — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) January 4, 2024

O dalším hledání manažera národního týmu - Výběrem byla pověřena pracovní skupina, která byla ustavena hlavně pro hledání trenéra. Princip je shodný, o jménech nebudeme spekulovat. Nechceme to nijak protahovat. Vnímáme trojí potřebu. Shodujeme se s objednávkou na velké jméno (Ivan Hašek jmenoval osobnosti typu Vladimíra Šmicra, Petra Čecha či Karla Poborského - pozn. red.). I za ním musí být pracovitost a zkušenosti, nejen tvář. Jde nám o utužení disciplíny, po všem, co se u reprezentace odehrálo. Věřím, že jsme schopní dodržet termín do 30. ledna.

O Haškově nálepce trenéra jen pro arabský svět - Jsme zahledění do sebe, asijský fotbal podceňujeme. Realizoval jsem mise FIFA v 17 asijských zemích a musím říct, že opak je pravdou. Měli bychom si přiznat, že v některých ohledech jsou před námi. Věřím, že zkušenosti, které tam Ivan načerpal, teď využije. Boom asijského fotbalu potvrdilo MS v Kataru, chystá se Saúdská Arábie.