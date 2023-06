Historická ostuda, Lewandowski a spol. měli v kalhotách! Poláci cupují tým za výbuch v Moldavsku

Zprvu to tak vypadalo, do přestávky vedli 2:0. Jenže ve druhém poločase zkolabovali a domácí třemi trefami zápas senzačně otočili. Na stadionu v Kišiněvě, kde Češi uhráli na jaře bezbrankovou remízu, si favorit skupiny uřízl pořádnou ostudu. Podle všeho největší v historii země.

„Barbados, Fidži, Svatá Lucie, Guyana a potom Moldávie, aktuálně 171. tým žebříčku FIFA. Polským fotbalistům připomíná rozsah jejich ostudy. Aktuálně jsou 23. týmem tohoto žebříčku, od Moldavska je dělí přesně 148 míst. Od doby, co žebříček existuje, neprohráli bílo-červení s tak nízko postaveným soupeřem," píše polský server sport.pl.

Výsledek z Moldavska je o to víc šokující, jelikož Poláci čtyři dny předtím porazili v přípravě Německo (1:0). „Vyhrajeme nad Němci a myslíme si, že jsme mistři světa. Jenže když dojde na zápas, kdy proti vám stojí agresivní soupeř, jsme poloviční. Co se v Moldavsku ve druhé půli přihodilo? Naše velké reprezentační osobnosti měli zkrátka velkou hromadu v kalhotách," nebral si servítky někdejší polský útočník Artur Wichniarek.

Pro Poláky, kteří byli pasováni na favorita skupiny, jde už o druhou porážku v kvalifikaci. Tu první jim uštědřil český tým v pražském Edenu, kdy Poláky vedl poprvé portugalský trenér Fernando Santos. V Polsku už padají názory, že by měl být muž, který dovedl Portugalce k triumfu na Euro 2016, odvolán.

„Upřímně nevím, co říct. Zdůrazňovali jsme si, že musíte být soustředění. V prvním poločase jsme hráli velmi dobře. Byli jsme agresivní, vytvářeli jsme si šance. Dali jsme dva góly, mohli jsme dát tři, čtyři. Po přestávce jsme se ale bez vysvětlení ze hry vytratili. Pro takový výkon neexistuje omluva," uvedl Santos, jehož hráči byli po utkání uráženi skupinkou polských fanoušků na stadionu.

Nejvíc to schytal ofenzivní záložník Piotr Zielinski, který se před rozhovorem s reportérem televizní stanice Polsat Sport dokonce pustil s některými příznivci do diskuze. „Jezdíme za vámi po celém světě, podporujeme vás. Do Kišiněva jsme jeli tři dny autobusem. Vraťte nám peníze za lístek! Proč nejdeš za námi blíž, bojíš se," křičel na Zielinskiho jeden z fanoušků.