Jurásek má poraněný kotník, fotbalové reprezentaci v září nepomůže

"David má potíže s vazy v kotníku. Měl by být zpátky po reprezentační pauze. Po zápase to vypadalo hůř, byl to těžký faul," uvedl Schmidt s odkazem na divoký zápas na hřišti Boavisty Porto, kde obhájci titulu dvakrát vedli, ale nakonec prohráli 2:3 gólem z třinácté nastavené minuty. "Měli jsme štěstí, že se v tom zápase zranil jen jeden hráč," dodal německý kouč.