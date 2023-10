Kapitán ťuká na dřevo, Souček je před Albánií v ráži

Tirana (Od našeho zpravodaje) - Čtyři góly za šest posledních zápasů. Z West Hamu si český kapitán přivezl parádní formu. „Jsem rád, že to tam poslední dobou padá. Musím zaťukat, snad si to přenesu i do nároďáku. Potřebovali bychom to,“ usmívá se Tomáš Souček. „Někdy je to třeba prostě protrhnout, což se stalo. Dal jsem dva góly ze standardek. Cítím se dobře, doufám, že to tak bude pokračovat,“ líčí záložník Kladivářů.

Když už je řeč o londýnském klubu. Asistentem trenéra Sylvinha u albánské reprezentace je Pablo Zabaleta. Bývalý argentinský obránce a reprezentant, který do roku 2020 hrál právě za West Ham United. Součka a jeho klubového parťáka Vladimíra Coufala má tedy nejspíš dobře nakoukané.

„Zabu samozřejmě z West Hamu dobře znám, tehdy mě vítal do týmu. Byl to skvělý fotbalista. Zažil jsem ho tam šest měsíců a dalo mi to hodně zkušeností. Jsem rád, že jsem ho po prvním zápase s Albánií v Praze viděl, zdravili jsme se. Říkal, že nám to s West Hamem hodně přeje a sleduje nás. Ale jestli jim to pomůže a znají nás o to víc, je otázka spíš na ně. S Cufem už spolu nehráli,“ vypráví Souček o argentinské hvězdě.

Reprezentaci v žhavém kotli stadionu Air Albania v Tiraně povede za třemi body. „Chceme výhru. Hráli jsme na ni i doma, zápas na to taky vypadal, ale pak Albánci udeřili. Už jsme to ke konci nezvládli. Tady nastoupíme zase stejně, za třemi body. Věřím, že každý pro to udělá maximum,“ slibuje kapitán.

Letos bývalý hráč Slavie dobyl s Kladiváři trofej pro vítěze Konferenční ligy doma v Edenu. O rok dříve se vůbec první finále nové soutěže uskutečnilo právě v Tiraně. Jde o to, aby tady český tým zvládl očekáváné peklo.

„Musím stadion pochválit, je velmi hezký. Atmosféra bude veliká, co jsem slyšel. Věřím, že to může být naše výhoda. My hráči to máme rádi, budeme se snažit udělat si z toho výhodu. Bouřlivé prostředí mám rád, hecne nás to. Zabojujeme jeden za druhého,“ maluje si Souček ideální scénář.