Češi ve West Hamu válí. Další gól? Mohlo jich být i víc, řekl Souček. Coufal má třetí asistenci za sebou

Coufalovi patří pravá strana, kmitá po ní a sype do vápna pobídky pro spoluhráče. Potřetí za sebou v zápase Premier League nahrál na gól. „Je to fajn, ale teď konečně pomohla ta asistence k vítězství,“ prohodil jednatřicetiletý bek s odkazem, že předchozí gólové nahrávky přišly proti Manchesteru City a Liverpoolu, kdy v obou případech West Ham prohrál.

The play for the Bowen goal 😍⚒️ pic.twitter.com/6CU5D0eY0w

Ve West Hamu si všichni pochvalovali, že po porážkách s giganty, tedy Manchesterem City a Liverpoolem, zase naskočili do vítězného módu. „Je to velmi důležité. Ale třeba předtím na Liverpoolu jsme hráli docela dobře, mohli jsme tam i vyhrát,“ zmínil Souček. Kladiváři aktuálně figurují s třinácti body na sedmém místě.

V pondělí to pak bude přesně tři roky, co Coufal přišel do londýnského klubu. „Je to velmi rychlé, čas letí, jsem o tři roky starší,“ usmíval se český krajní obránce. „Jsem s těmi třemi roky velmi spokojený. Vyhráli jsme Konferenční ligu, skončili jsme šestí a sedmí v Premier League, potřetí za sebou jsme v pohárech,“ vyjmenoval cenné počiny. „Udělal pro West Ham obrovské věci,“ ocenil ho Souček.