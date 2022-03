Končím! Kadeřábek už české reprezentaci nepomůže

„Tělo mi pravděpodobně vrací maximální zátěž a vytížení z předchozích 10 let, kdy jsem prakticky nechyběl v žádném utkání Sparty, Hoffenheimu či právě reprezentace. Chci udělat maximum pro to, abych fotbal na nejvyšší úrovni mohl hrát, pokud možno co nejdéle," vysvětluje Kadeřábek.

„Cítím, že by nebylo fér vybírat si selektivně reprezentační srazy dle mého aktuálního zdravotního rozpoložení. Nebylo by to správné směrem k trenérovi ani hráčům, kteří denně pracují na snu v podobě pozvánky do národního týmu. O svém rozhodnutí jsem informoval trenéra Šilhavého, stejně tak jako spoluhráče z národního týmu. Reprezentaci čeká velmi náročný rok 2022 s možným vrcholem v podobě účasti na MS. Ze mě bude ten největší fanoušek," slibuje Kadeřábek.