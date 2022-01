Byl jsem mladé ucho a bál se, že nevydržím ani čtyři roky. Kadeřábek se upsal Hoffenheimu do roku 2025

Vůbec ne. Šéfové klubu chtěli kontrakt dořešit už při mém prvním zranění na začátku podzimu. Ale mně to bylo vážně blbé... Je fakt, že jsem nikdy takhle dlouho nepauzíroval. Když pominu problém s kolenem ještě ve Spartě, do osmadvaceti jsem neměl vážné zranění. Až teď se hromadila. Pochopitelně jsem vše intenzivně řešil. Dvě svalová zranění v tak krátkém sledu nutí k zamyšlení. Ale někdy prostě nejde určit příčinu s jistotou. Roli může hrát přibývající věk, chybějící odpočinek po mistrovství Evropy. I když osobně mám pocit, že zápasový rytmus je v mém případě lepší než dlouhá pauza.

Když jste v létě 2015 přestupoval ze Sparty do Hoffenheimu, napadlo vás, že strávíte deset let na jedné adrese?

Obrovsky. Z hlediska fotbalového i životního. Oženil jsem se, mám dvě dcerky. Vyspěl jsem fotbalově. Tehdy jsem byl mladé ucho. Byl jsem označovaný jako fotbalový talent, ale neuměl jsem jazyk, neměl představu, co mě čeká. Teď mám zkušenosti, zvládám němčinu, stal jsem se lídrem kabiny. Srovnávat? To prostě nejde.

Jedinkrát! Před třemi lety jsem řešil zájem AS Řím. Jenže to nebylo tak, že by Italové poslali konkrétní nabídku. A hlavně jsme tehdy s Hoffenheimem skončili třetí, takže jsme další sezonu hráli Ligu mistrů. Poprvé v historii klubu. Nechtělo se mi pryč. Už jsem znal mentalitu, pronikl do fotbalových zákonitostí. Když nabídka nebyla konkrétní, nebylo co řešit.